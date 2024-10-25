Пожар в хабаровской гостинице ликвидирован

Пожар в хабаровской гостинице полностью потушен, сообщает 26 октября пресс-служба МЧС России. Пожар в трехэтажной гостинице в Хабаровске, который ранее охватил площадь в 500 квадратных метров, полностью ликвидирован.
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