Несовершеннолетний курьер помог мошенникам обокрасть пенсионерок

В Беломорске подросток – курьер обвиняется в мошенничестве в отношении пожилых женщин. В феврале 2024 года несовершеннолетний, действуя в составе организованной группы с другими лицами, путем обмана похитил у двух местных жительниц в возрасте 88 лет и 91 года денежные средства на общую сумму 1 375 000 рублей.