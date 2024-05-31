Несовершеннолетний курьер помог мошенникам обокрасть пенсионерок

В Беломорске подросток – курьер обвиняется в мошенничестве в отношении пожилых женщин. В феврале 2024 года несовершеннолетний, действуя в составе организованной группы с другими лицами, путем обмана похитил у двух местных жительниц в возрасте 88 лет и 91 года денежные средства на общую сумму 1 375 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии