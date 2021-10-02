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После недели продаж iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оказались в дефиците по всему миру

После недели продаж iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оказались в дефиците по всему миру

Прошло немногим более двух недель со дня презентации iPhone 13 и всего неделя со дня старта мировых продаж, но уже начались перебои в поставках этих устройств.

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