Страна и люди
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Страна и люди

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Почти 50 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Чехии

Почти 50 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Чехии

Недалеко от чешского города Олексовице произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов. В результате столкновения травмы получили 47 человек.

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