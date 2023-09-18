Передовое сварочное оборудование смонтировано в новом корпусе в электродепо «Солнцево»

В рамках очередного этапа создания электродепо «Солнцево», обслуживающего подвижной состав Солнцевской линии московского метрополитена, построено новое здание рельсосварочного цеха, который оснастили современным оборудованием.
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