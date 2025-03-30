Майами (WTA). Пары. Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с Мию Като и Кристиной Букшей

Сетка здесь. Miami Open Майами, США 18 – 30 марта 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, хард Финал Кристина Букша (Испания) / Мию Като (Япония) Мирра Андреева (Россия) / Диана Шнайдер (Россия) Дата проведения 30 марта, 19.
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