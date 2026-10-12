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Черкас — о Кузнецове: «Все болезни идут от головы. Бесславный конец, можно было бы выступать еще 3-4 года»

Черкас — о Кузнецове: «Все болезни идут от головы. Бесславный конец, можно было бы выступать еще 3-4 года»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об экс-нападающем сборной России Евгении Кузнецове.Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался об экс-нападающем сборной России Евгении Кузнецове.

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