Для как минимум 150 любителей творчества группы «Пикник» и посетителей развлекательных площадок комплекса «Крокус сити холл» 22 марта, увы, стал […] The post Теракт в «Крокус сити холле»: более 150 погибших и 147 раненых appeared first on Медиакратия.
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