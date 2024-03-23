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Теракт в «Крокус сити холле»: более 150 погибших и 147 раненых

Теракт в «Крокус сити холле»: более 150 погибших и 147 раненых

Для как минимум 150 любителей творчества группы «Пикник» и посетителей развлекательных площадок комплекса «Крокус сити холл» 22 марта, увы, стал […] The post Теракт в «Крокус сити холле»: более 150 погибших и 147 раненых appeared first on Медиакратия.

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