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ЕС потребовал от России компенсацию в размере 290 миллиардов евро из-за импортозамещения

ЕС потребовал от России компенсацию в размере 290 миллиардов евро из-за импортозамещения

Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «незаконную дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения.

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