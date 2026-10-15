Проект «Литературная Азия» занял второе место на международной премии «Евразия», увеличив число участников с 16 авторов из десяти стран в 2020 году до более тысячи из 90 государств к 2025-му.
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