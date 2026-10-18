Смотрите программу «Смыслы» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы ⬇️ 🛣 Инвестиции в будущее: как новые дороги могут ускорить рост экономики? 🗑 Мусорный пинг-понг: почему растут свалки и кто будет их разгребать? 🏫 Лучшие в стране: чем крымский школьный музей покорил федеральных экспертов? Смотрите трансляцию: 👉 на нашем сайте 💙 ВКонтакте 📺 📹 Не грузит видео? Смотрите «Крым 24» в MAX тест тест.