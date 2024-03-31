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Оборот глобального туррынка приблизился к $2 трлн — выше результата 2019 года

Оборот глобального туррынка приблизился к $2 трлн — выше результата 2019 года

После тяжелых пандемийных лет мировая туриндустрия восстановилась и показывает рекордные результаты. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные отраслевых организаций и корпоративную отчетность крупнейших игроков рынка.

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