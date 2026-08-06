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Аргументы недели

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ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах с помощью жеребьёвки

ЦИК определил порядок партий в бюллетене на выборах с помощью жеребьёвки

Список получился следующим: «Единая Россия»; «Яблоко»; ЛДПР; «Партия прямой демократии»; Российская экологическая партия «Зелёные»; «Справедливая Россия»; «Родина»; КПРФ; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Новые люди».

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