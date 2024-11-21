Berliner Zeitung: организатор теракта на "Северном потоке" посмеялся над ущербом

"Северный поток": вероятный организатор теракта называет ущерб немецкой экономике "незначительным" © РИА Новости Евгений Биятов Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Организатор терактов на "Северном потоке" из Украины с удовольствием рассказал в интервью о взрыве газопровода и ущербе немецкой экономике, пишет Berliner Zeitung.