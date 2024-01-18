РУ-8 - ´Лучший товар 2023 года´.

Продукция ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ - Распределитель минеральных удобрений РУ-8 признана ´Лучшим товаром´ 2023 года в номинации ´Продукция производственно-технического назначения´.
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