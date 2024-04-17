Для электромобиля «Атом» разрабатывается оригинальное ПО

Разработка отечественного электрического автомобиля «Атом» идет полным ходом. Недавно стало известно и разработке комплекса оригинального программного обеспечения Builder для дисплея дополненной реальности этого авто.
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