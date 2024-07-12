Мошенники используют новый способ обмана пенсионеров под видом сотрудников Соцфонда

Мошенники используют новый способ обмана пенсионеров, выдавая себя за сотрудников регионального отделения Социального фонда России и навязывая платные услуги под предлогом "неучтенного трудового стажа" при начислении пенсий.
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