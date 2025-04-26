Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

РИА Новости Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве© РИА Новости / Алексей Куденко Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, говорится в обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости.