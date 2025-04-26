Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Русские объективно вымирают. И чем дальше, тем больше. С этим фактом ничего не поделать. Потому, мусульмане, с их при...Будем надеяться, ...
  • александр мозговой
    А почему этот деятель диаспоры, еще в России?Будем надеяться, ...
  • Добрый Кот
    При нынешней путинской миграционной политике этот Бахром скоро Путина заместит в кремле.Будем надеяться, ...

Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

РИА Новости Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве© РИА Новости / Алексей Куденко Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, говорится в обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх