Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

РИА Новости Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве© РИА Новости / Алексей Куденко Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, говорится в обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости.
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