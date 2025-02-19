Регулируем слепящие LED ПТФ

Всем привет. В предыдущей статье мы узнали, как отрегулировать кривую китайских светодиодных противотуманных фар на автомобилях ВАЗ 10-го и 14-го поколений: Регулировка светодиодных противотуманных фар на ВАЗ На Ten и Four противотуманные фары расположены снаружи бампера, и все просто и понятно — мы просто вставляем винты под их верхние углы, чтобы они наклонились и начали светить вниз.
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