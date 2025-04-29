Володин с депутатами Госдумы поднялись на Мамаев курган

Венок к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде возложил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вместе с другими депутатами ГД, сообщает 28 апреля региональное издание «Городские вести».
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