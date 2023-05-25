Адмирал Селиванов рассказал, чем опасны атаки БПЛА ВСУ на российские корабли

Адмирал Валентин Селиванов заявил, что одиночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота не являются значительной угрозой, если на этом корабле установлены пулеметы.
Популярные статьи
- Авиакомпания Georgian Airways ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили отказом в обслуживании после критики
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение Артемовска бойцами ЧВК «Вагнер»
- Переживший атомную бомбардировку Хиросимы выступил против участия президента Украины Зеленского в саммите G7
Свежие комментарии