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Адмирал Селиванов рассказал, чем опасны атаки БПЛА ВСУ на российские корабли

Адмирал Селиванов рассказал, чем опасны атаки БПЛА ВСУ на российские корабли

Адмирал Валентин Селиванов заявил, что одиночные атаки беспилотных катеров на корабли Черноморского флота не являются значительной угрозой, если на этом корабле установлены пулеметы.

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