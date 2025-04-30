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Дмитрий Бескромный — о креативности и визионерском мышлении

Дмитрий Бескромный — о креативности и визионерском мышлении

Дмитрий Бескромный, предприниматель, digital-продюсер, автор телеграм-канала «Бескромный» В дивном новом мире выигрывают не те, кто бежит быстрее всех, а те, кто успевает остановиться и понять, куда вообще бежать.

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