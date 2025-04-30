Дмитрий Бескромный, предприниматель, digital-продюсер, автор телеграм-канала «Бескромный» В дивном новом мире выигрывают не те, кто бежит быстрее всех, а те, кто успевает остановиться и понять, куда вообще бежать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии