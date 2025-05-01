Летний туристический сезон открыли в Алтайском крае

Старт традиционно дали на ежегодном фестивале "Цветение Маральника" Открытие летнего туристического сезона в Алтайском крае / Фото: правительство региона В Алтайском крае открыли летний туристический сезон.
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