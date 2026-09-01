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Мишустин поздравил учащихся комплекса «Орбита» в Домодедове с 1 Сентября

Мишустин поздравил учащихся комплекса «Орбита» в Домодедове с 1 Сентября

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил учащихся и педагогов подмосковного образовательного комплекса «Орбита» в Подмосковье с 1 Сентября.

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