Пушков о реакции Жан-Пьер на оговорку Байдена: Белый дом в тупике

Алексей Пушков, сенатор Совета Федерации, в своем Telegram-канале отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отказавшуюся комментировать оговорку Джо Байдена о недавней встрече с Франсуа Миттераном – бывшим президентом Франции, скончавшимся в 1996 году.