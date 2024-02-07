Пушков о реакции Жан-Пьер на оговорку Байдена: Белый дом в тупике

Алексей Пушков, сенатор Совета Федерации, в своем Telegram-канале отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отказавшуюся комментировать оговорку Джо Байдена о недавней встрече с Франсуа Миттераном – бывшим президентом Франции, скончавшимся в 1996 году.
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