Страны G7 признались, что хотят своровать замороженные активы РФ — что дальше?

Бронислав Семирядов

Читаешь выводы Володина и думаешь: "Взрослый человек, а в сказки вверит". Это преступление, и оно должно получить оценку международных структур и иностранных государств (Володин). То есть воры, которые собираются украсть российские активы будут давать сами себе оценку. На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у неё заморозили золотовалютных резервов (Володин). Иначе говоря мы такие богатые, что 280 млр. долл. для нас так - пыль по дороге. Деньги же не лично Володина, поэтому не жалко, пусть подавятся. А вот если бы он вместе с нардепами заявил, что в случае присвоения российских денег странами Европы и США по их территориям будет нанесён ракетный удар. Вор должен получить за свои деяния конкретное наказание, а не декларацию. Думаю, что такое заявление охладило бы пыл западных политиков.