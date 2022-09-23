Театр абсурда

8 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Зачем нам взрывать, при этом потеряв уйму газа, и тем более тратить деньги на ремонт. Мы бы просто закрутили задвижку...На Западе стартов...
  • Алексей Камышов
    Не согласен. Третья мировая началась сразу же после завершения Второй. Просто она была вялотекущей, с одиночными обос...Прислали вот - чи...
  • Teodor
    А, Вы, что, других там видите? Они все из побегунчики гинекологического дурдома. По делам же видно.Бербок - сумасшед...

В Госдуме заявили об уже состоявшейся мобилизации депутатов

В Госдуме заявили об уже состоявшейся мобилизации депутатов

Парламентарии готовы отправиться на фронт, однако сейчас они исполняют гражданский долг. Спекулировать на этот счёт не стоит, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Евгений Ревенко.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх