Рогов назвал политической и человеческой подлостью заявление Макрона о РФ

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал политической и человеческой подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы.
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