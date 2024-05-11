В Армении снова запахло "Бархатной" революцией: Удастся ли оппозиции сместить Пашиняна

Армянские аналитики приходят к неутешительным выводам на фоне сохраняющихся протестов. На этот раз их возглавляет не оппозиция, а архиепископВ Ереване уже который день подряд проходят акции неповиновения.
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