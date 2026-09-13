Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Воронежу 440 лет

Воронежу 440 лет

Один  из тех  постов, который  я  повторяю  каждый год или  почти  каждый  год.День города  Воронежа  празднуется в  третью   субботу   сентября,  но в  этом  году  его перенесли на  вторую субботу (12 сентября) ибо  в  третьи  выходные   -  выборы.

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