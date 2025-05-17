Прокурор Забайкалья: Предложение лишать фермеров субсидий за лесные пожары

В Забайкалье прокурор предложил лишать субсидий фермеров, с полей которых огонь перешел на леса. Инициативу поддержал замминистра природных ресурсов Евгений Марков, рекомендующий направить предложение в Минприроды.
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