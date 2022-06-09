Цветокорекция и стереотипы: как в кино изображают разные страны

В соцсетях высмеяли фильтры, которые используют в голливудских фильмах. Не секрет, что в кино не все показано таким, какое оно есть на самом деле, тем более с тех пор, как в распоряжении режиссеров появилось множество компьютерных технологий.
В соцсетях высмеяли фильтры, которые используют в голливудских фильмах. Не секрет, что в кино не все показано таким, какое оно есть на самом деле, тем более с тех пор, как в распоряжении режиссеров появилось множество компьютерных технологий.
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