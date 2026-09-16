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Царьград

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Мособлдума увеличила выплаты многодетным семьям до 300 тыс. рублей

Мособлдума увеличила выплаты многодетным семьям до 300 тыс. рублей

В Московской области около 120 тыс. многодетных семей. За пять лет их число выросло на 40%. Игорь Брынцалов отметил, что рост обусловлен поддержкой семей: выплаты до 300 тыс.

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