Культурные события сентября: концерты, театр, кино, выставки и лекции

Узнайте о предстоящих культурных событиях: концерты Валерия Сюткина и «Уральских пельменей», театральные постановки «Опера нищих» и «Двое на качелях», кинопремьеры «Вышка 2» и «Ариэтти из страны лилипутов», выставки «Формула рукоделия» и «Фантазии Жана Дельвиля».