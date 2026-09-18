Культурные события сентября: концерты, театр, кино, выставки и лекции

Узнайте о предстоящих культурных событиях: концерты Валерия Сюткина и «Уральских пельменей», театральные постановки «Опера нищих» и «Двое на качелях», кинопремьеры «Вышка 2» и «Ариэтти из страны лилипутов», выставки «Формула рукоделия» и «Фантазии Жана Дельвиля».
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