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Орловские новости

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  • Егор Горшков
    На ученых жалеть денег не стоит, это чревато.Призовой фонд нау...

Дежурные расчеты ПВО сбили над Орловской областью 11 вражеских дронов

Дежурные расчеты ПВО сбили над Орловской областью 11 вражеских дронов

На местах падения дронов работают экстренные и оперативные службы региона.За ночь над территорией Орловской области были уничтожены 11 украинских беспилотников, информирует губернатор региона Андрей Клычков.

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