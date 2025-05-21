Дежурные расчеты ПВО сбили над Орловской областью 11 вражеских дронов

На местах падения дронов работают экстренные и оперативные службы региона.За ночь над территорией Орловской области были уничтожены 11 украинских беспилотников, информирует губернатор региона Андрей Клычков.
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