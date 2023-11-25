Секреты подземных сокровищ: как быстро растут алмазы, по данным исследователей

Российские ученые определили скорость, с которой формируются в недрах планеты алмазы. Ученые из Новосибирска провели эксперимент с помощью опытной установки, которая позволяет имитировать условия, при которых образуются алмазы на глубинах в сотни километров под поверхностью планеты.
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