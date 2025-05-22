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Царьград

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Зеленский вышел в эфир: Этого признания ждали многие. Назван самый горячий участок фронта

Зеленский вышел в эфир: Этого признания ждали многие. Назван самый горячий участок фронта

Зеленский назвал Покровское направление самым сложным для ВСУ.Владимир Зеленский во время своего вечернего брифинга заявил, что заслушал доклад министра обороны Рустема Умерова и военных командующих.

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