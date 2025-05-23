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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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7-й матч финала Кубка Харламова пройдет на арене с вместимостью 1538 зрителей из-за рэп-концерта в «Мегаспорте» («СЭ»)

Седьмой матч финальной серии плей-офф Olimpbet МХЛ между МХК «Спартак» и «СКА-1946» (3-3) запланирован на субботу, 24 мая.

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