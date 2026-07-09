Митрополит Амвросий: верующие едут к мощам Нила Столобенского за исцелением

9 июля Русская православная церковь отметила день перенесения мощей преподобного Нила Столобенского. Святыня постоянно находится в мужском монастыре Нило-Столобенская пустынь, расположенном на озере Селигер в Тверской области.
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