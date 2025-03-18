Моя семья. Счас...
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Владимир Шахрин: Если вы нам нравитесь, то мы вам улыбнёмся

Владимир Шахрин: Если вы нам нравитесь, то мы вам улыбнёмся

Для тех, кому сейчас за пятьдесят, Владимир Шахрин – один из главных символов молодости. Сколько всего пережито, сказано, выстрадано, выпито и отпраздновано под его песни! «Оранжевое настроение», «Поплачь о нём», «С войны», «Никто не услышит», «Не спеши», «Давай вернёмся» – эти песни несут энергетику, с которой хочется жить и любить.

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