Владимир Шахрин: Если вы нам нравитесь, то мы вам улыбнёмся

Для тех, кому сейчас за пятьдесят, Владимир Шахрин – один из главных символов молодости. Сколько всего пережито, сказано, выстрадано, выпито и отпраздновано под его песни! «Оранжевое настроение», «Поплачь о нём», «С войны», «Никто не услышит», «Не спеши», «Давай вернёмся» – эти песни несут энергетику, с которой хочется жить и любить.