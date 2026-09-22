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Курские новости

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Ветераны СВО из Курской области проходят реабилитацию в центрах Соцфонда

Ветераны СВО из Курской области проходят реабилитацию в центрах Соцфонда

Более 200 ветеранов СВО из Курской области уже прошли реабилитацию и курортное лечение в центрах Соцфонда, длительность курса — до 21 дня, доступен один раз в год.

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