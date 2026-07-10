Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 150-летия святителя Луки Крымского

Соответствующий указ размещен на официальном сайте Кремля. «Учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в 2027 году 150-летием со дня его рождения, постановляю: провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения святителя Луки Крымского» .