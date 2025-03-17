Сибирячка вынуждена месяц жить с больным зубом из-за больничного врача

НОВОСИБИРСК, 17 марта, ФедералПресс. В Новосибирске пациентка с больным зубом ожидала приема стоматолога две недели, после чего выяснилось, что врач ушел на больничный, и прием перенесли еще на две недели.
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