Гендиректор NI Саймс заявил о «решительном ответе» России в случае нападения

Генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс, комментируя сообщение о «вторжении» России на территорию Украины, заявил, что Москва не собирается нападать на Киев, но готова дать решительный ответ.
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