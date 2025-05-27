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Молодая жена Эрнста надела платье невесты: «Иду в ЗАГС забрать своё!»

Молодая жена Эрнста надела платье невесты: «Иду в ЗАГС забрать своё!»

Софья дала редкий комментарий о свадьбе с генеральным продюсером Первого канала. Константин Эрнст с женой Софьей LEGION-MEDIAСофья Эрнст накануне провела вечер в Грибоедовском ЗАГСе, куда она пришла в свадебном платье.

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