7дней.ru

105 626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • secretmaster
    Красивая девушка Елизавета. Удачи ей во всём!«Разные по темпер...
  • secretmaster
    Прекрасные все фильмы. Очень нравятся.Киносвидание: отл...
  • Ирина Петрова
    А был ли голос у Бузовой? 😂😂😂😂😕Бузова потеряла г...

«Упала в обморок на сцене»: Ларисе Долиной вызывали скорую помощь

«Упала в обморок на сцене»: Ларисе Долиной вызывали скорую помощь

Певица рассказала, как волновалась перед съемками культового фильма. Лариса Долина @larisa.dolina.official/instagramКогда Ларисе Долиной предложили сняться в роли джазовой певицы в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза», она уже была беременна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх