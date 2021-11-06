«Упала в обморок на сцене»: Ларисе Долиной вызывали скорую помощь

Певица рассказала, как волновалась перед съемками культового фильма. Лариса Долина @larisa.dolina.official/instagramКогда Ларисе Долиной предложили сняться в роли джазовой певицы в фильме Карена Шахназарова «Мы из джаза», она уже была беременна.