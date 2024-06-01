Дмитрий Артюхов принял участие в заседании Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики

Обсуждались вопросы изменений в планы социального развития центров экономического роста арктических регионов, создания арктических комплексных аварийно-спасательных центров, обязательств по грузопотоку в акватории Северного морского пути.
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