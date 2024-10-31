«Германия слишком съеживается без российского газа» – генерал бундесвера

Германия поступила неумно, когда оборвала энергетические отношения с Россией. Об этом бывший бригадный генерал бундесвера Эрих Вад заявил в интервью «Голосу Германии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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