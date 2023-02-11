Как Россия может завершить СВО

Боевые действия на Украине уже давно окончательно перешли в стадию позиционной войны – вооруженного противостояния, в котором преобладающее место занимают военные действия на стабильных фронтах большой протяжённости, с глубоко эшелонированной обороной.
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