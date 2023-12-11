Неужели Галкин* — ведущий? «Лучше всех» возвращается на ТВ

Шоу «Лучше всех» очень нравилось зрителям, когда его стабильно показывали на экранах. Ох уж эта юмористическая подача Галкина*, который мог найти язык с любым ребенком! Он вел себя с детьми так, будто разговаривает со взрослыми, отчего их ответы казались очень забавными, а само шоу приобретало очень добрый и светлый окрас.